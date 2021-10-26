Англия

Поединок против львовского Руха стал памятным для нападающего Миная.

В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай проводил гостевой матч против львовского Руха, по итогу расписав мировую в результативном противостоянии (2:2).

Рух — Минай 2:2 Видео голов и обзор матча

Помимо самого результата поединка, который принес коллективу Игоря Леонова одно очков, один из футболистов гостевой команды сумел отметиться памятным статистическим достижением.

Нападающий Миная Евгений Селезнев, на счету которого в отчетной игре имелась голевая передача, провел свой 250-й матч в УПЛ.

36-летний Селезнев выступал в нашем национальном первенстве в составе пяти клубов: Арсенал (36 матчей), Шахтер (55), Днепр (139), Колос (10) и уже 10 поединок против в составе Миная.

Дебютировал форвард 4 марта 2007 года, когда киевский Арсенал играл в Одессе против Черноморца.

Продолжить улучшать свою персональную статистику опытный исполнитель сможет уже в гостевом поединке 13-го тура УПЛ против днепровского Днепра-1.