Англия

Испанец рассказал о своих планах на будущее.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился планами относительно своего дальнейшего будущего.

"Я уже говорил, что после окончания сотрудничества с Сити, хотел бы побороться за Евро и чемпионат мира со сборной. Мне бы хотелось этого, но это будет нелегко, так как обычно там не очень большой выбор.

В Англии, думаю, я всегда буду предан Ман Сити. Я мог бы вернуться в Сити в будущем, если буду им нужен. Но не думаю, что буду тренировать другой клуб в Англии. Я являюсь частью этого клуба", – приводит слова Пепа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Гвардиола не намерен отпускать Феррана Торреса в Барселону.