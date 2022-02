Звездный нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг в последний день зимнего трансферного окна завершил свой переход из лондонского Арсенала в каталонскую Барселону.

Уже бывший партнер по атакующей связке габонского форварда в стане "канониров", Александр Ляказетт, попрощался со своим другом и пожелал удачи в новом этапе карьеры.

"Мой брат! Спасибо за последние четыре года, без тебя мой путь в Арсенале был бы другим.. Желаю тебе удачи в следующей главе! До скорой встречи😏😂", — написал Ляказетт в своем Twitter.

My bro !!

Thanks for the last 4 years , my experience in arsenal would have been different without you..

Wish you good luck in your next chapter !

See you soon 😏😂

❤️⚡️♣️ pic.twitter.com/MnOrnXiOc7