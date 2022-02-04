Французский форвард попрощался с габонским нападающим, который присоединился к Барселоне.
Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг, Getty Images
04 февраля 2022, 09:20
Звездный нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг в последний день зимнего трансферного окна завершил свой переход из лондонского Арсенала в каталонскую Барселону.
Уже бывший партнер по атакующей связке габонского форварда в стане "канониров", Александр Ляказетт, попрощался со своим другом и пожелал удачи в новом этапе карьеры.
"Мой брат! Спасибо за последние четыре года, без тебя мой путь в Арсенале был бы другим.. Желаю тебе удачи в следующей главе! До скорой встречи😏😂", — написал Ляказетт в своем Twitter.
Напомним, что действующий контракт Александра Ляказетта с Арсеналом истекает в конце текущего сезона. Пока неизвестно, будет ли лондонский клуб предлагать французу новое соглашение.