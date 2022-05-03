Англия

Легендарний тренер висловився щодо гри англійського клубу.

Колишній тренер збірної Італії Аріго Саккі прокоментував виступи Ліверпуля цього сезону.

Окрім того, фахівець висловився щодо якісного складу футболістів "червоних". За словами Саккі, Ліверпуль не має гравців світового класу.

"В Ліверпулі немає футболістів світового класу. Коли Салах грав в Італії, то він був просто хорошим гравцем, але не більше. Втім, вони грають дуже інтенсивно та задають фантастичні швидкості, за рахунок чого і виграють матчі", — вважає Саккі.

Відзначимо, що раніше спеціаліст оцінив шанси Мілана та Інтера на Скудетто.