Англия

"Червоні" пропонують гравцеві нову угоду.

Ліверпуль влітку планує продовжити контракт із центральним захисником Джо Гомесом.

Як стало відомо виданню Liverpool Echo, керівництво клубу вважає за потрібним перепідписати чинну угоду, яка спливає влітку 2024 року.

Поки залишається під питанням бачення цієї ситуації з боку самого гравця. Гомес рідко потрапляє до стартового складу Ліверпуля та бажає поліпшення ситуації.

Також зазначається, що перепідписавши Гомеса, "червоні" зможуть продати іншого центрбека Натаніеля Філліпса.

У сезоні-2021/22 Гомес провів 20 матчів за клуб, у яких віддав один гольовий пас.