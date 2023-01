У рамках першого півфінального матчу Кубка англійської ліги Ньюкасл обіграв Саутгемптон (1:0).

Таким чином, "сороки" провели 16-й матч на нуль цього сезону у всіх турнірах – найбільше серед клубів топ-5 ліг Європи.

16 – Newcastle United have kept more clean sheets in all competitions this season than any other side in Europe’s big five leagues. Unit. pic.twitter.com/zhKtV8qlDM