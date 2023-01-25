Англія 25 січня 2023, 11:20 Ньюкасл зіграв найбільше матчів на нуль цього сезону в топ-5 ліг "Сороки" успішно захищаються проти своїх опонентів. Getty Images 25 січня 2023, 11:20 У рамках першого півфінального матчу Кубка англійської ліги Ньюкасл обіграв Саутгемптон (1:0). Таким чином, "сороки" провели 16-й матч на нуль цього сезону у всіх турнірах – найбільше серед клубів топ-5 ліг Європи. 16 – Newcastle United have kept more clean sheets in all competitions this season than any other side in Europe’s big five leagues. Unit. pic.twitter.com/zhKtV8qlDM — OptaJoe (@OptaJoe) January 24, 2023 На Football.ua доступне відео голу та огляд матч Саутгемптон – Ньюкасл. Команди Ньюкасл Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте