У рамках першого півфінального матчу Кубка англійської ліги Ньюкасл обіграв Саутгемптон (1:0).

Таким чином, "сороки" провели 16-й матч на нуль цього сезону у всіх турнірах – найбільше серед клубів топ-5 ліг Європи.

На Football.ua доступне відео голу та огляд матч Саутгемптон – Ньюкасл.