Англія

Вже незабаром почесний статус отримає хтось з них.

АПЛ оголосила імена 15 нових номінантів на включення до Зали слави, повідомляє твіттер-акаунт ліги.

До списку увійшли:

Тоні Адамс,

Сол Кемпбелл,

Майкл Каррік,

Петр Чех,

Анді Коул,

Ешлі Коул,

Жермейн Дефо,

Лес Фердінанд,

Ріо Фердінанд,

Роббі Фаулер,

Гарі Невілл,

Майкл Оуен,

Джон Террі,

Яя Туре,

Неманья Відіч.

Саме з них будуть обрані наступні футболісти, що отримають почесне місце у Залі слави.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сер Алекс Фергюсон та Арсен Венгер введені до Зали слави АПЛ.