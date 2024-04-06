Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Манчестер Юнайтед - Ліверпуль, Getty Images
06 квітня 2024, 02:13
У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі прийме Ліверпуль.
За версією букмекерів, команда Еріка тен Гага — фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 4,62, а перемога колективу Юргена Клоппа — 1,68.
Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4,61.
Так на що ставити?
Ми пропонуємо поставити на індивідуальний тотал Манчестер Сіті більше 1,5 з коефіцієнтом 1,38.
А також поставити на перемогу однієї з команд з різницею в рахунку з показником 2,68.
Ще один варіант — голи в обох таймах із коефіцієнтом 1,32.