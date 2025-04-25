Англія

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед і збірної Франції проведе перший бій у змішаних єдиноборствах у промоушені PFL.

43-річний Патріс Евра, відомий за виступами за Манчестер Юнайтед та національну команду Франції, дебютує в MMA.

Його перший поєдинок відбудеться у межах турніру промоушену PFL у Парижі 23 травня. Про це офіційно повідомила організація Professional Fighters League (PFL).

Ім’я суперника Патріса Евра буде оголошено пізніше.

Кошиній французький крайній захисник завершив професійну футбольну кар’єру у 2018 році, а тепер вирішив спробувати себе у новому виді спорту — змішаних єдиноборствах.