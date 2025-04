43-річний Патріс Евра, відомий за виступами за Манчестер Юнайтед та національну команду Франції, дебютує в MMA.

Його перший поєдинок відбудеться у межах турніру промоушену PFL у Парижі 23 травня. Про це офіційно повідомила організація Professional Fighters League (PFL).

Ім’я суперника Патріса Евра буде оголошено пізніше.

Кошиній французький крайній захисник завершив професійну футбольну кар’єру у 2018 році, а тепер вирішив спробувати себе у новому виді спорту — змішаних єдиноборствах.

🚨𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂 𝙉𝙀𝙒𝙎 🚨



From the Pitch to the SmartCage ⚽️👊



Former Manchester United and Les Bleus star @Evra makes his PFL MMA DEBUT at PFL Paris on Friday 23rd May#PFLParis | Friday 23rd May

🎟️ On Sale NOW | LIVE on DAZN pic.twitter.com/2iCufpIFVy