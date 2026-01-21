Ліга чемпіонів

Керманич Наполі прокоментував нічию проти Копенгагена.

Італійський Наполі напередодні зіграв унічию на полі данського Копенгагена в сьомому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Копенгаген — Наполі 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Партенопеї" Антоніо Конте прокоментував виступ власної команди.

"Маємо бути дуже розчарованими, бо були найкращі умови для перемоги, для того, щоб зробити крок уперед і поборотись за плей-оф.

Ми можемо мати тисячу виправдань, але сьогодні це неприйнятно — такі матчі треба вигравати. Ми вчетверте поспіль показали, що нам важко в Лізі чемпіонів, особливо на виїзді. Незважаючи на втому та все інше, це матчі, які треба вигравати.

Можливо, це означає, що наш рівень — не для цього турніру. Ми набрали лише вісім очок, усім треба визнати свою провину.

Сьогодні ми могли набагато краще, усе було в наших руках, а ми зуміли все зіпсувати. Це має змусити нас замислитись. Ми могли б мати тисячу виправдань — щодо травм, утоми... але сьогодні ми не можемо ними користуватись.

Матч був повністю під контролем, можливо, навіть занадто під контролем. Ми трохи розслабились. Важко пояснити такий результат, але це сталось, і треба вміти зробити висновки.

Якщо в кожного з нас є душа й совість, він знає, що було зроблено позитивного, а чого не вистачило. Не потрібно, щоб хтось нагадував про певні ситуації. Ми всі дорослі, з досвідом і знаємо, чого сьогодні не вистачило.

Прикро, бо всі ми знали важливість матчу — щоб не зводити все до останньої зустрічі з топ-клубом, ще й після важливого матчу в чемпіонаті через три дні. Ми самі собі ускладнили життя.

Неймовірно, що за 27 днів ми граємо дев’ять матчів. Із усіма проблемами, які є, це точно нелегко і не буде легко. Я не знаю, що станеться в найближчі дні, навіть на рівні трансферів. Чи захоче клуб втрутитись, чи не захоче — не знаю.

Ми озброюємось й виходимо з тими, хто є, знаючи, що, як я завжди казав, це дуже складний сезон. Прикро, що деякі мої слова підтверджуються через шість місяців", — заявив італійський фахівець.

У заключному турі італійський Наполі зіграє домашній матч проти лондонського Челсі.