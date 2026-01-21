Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 січня 2026 року.

Лондонський Тоттенгем у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв дортмундську Боруссію на власному полі (2:0).

Команда Ніко Ковача провалилась у першому таймі, пропустивши два голи та отримавши вилучення у власному складі, після чого говорити про порятунок у другій половині гри було марною справою. Навіть якщо "шпори" й не квапились добивати суперників.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Боруссія Дортмунд у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Тоттенгем — Боруссія Дортмунд 2:0

Голи: Ромеро, 14, Соланке, 37

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дансо, Удогі — Грей, Бергвалль (Байфілд, 62) — Одобер, Сімонс, Спенс — Соланке (Коло Муані, 70)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні — Коуту (Баєр, 76), Беллінгем, Нмеча (Чуквуемека, 64), Свенссон — Адеємі (Сілва, 64), Брандт (Р'єрсон, 46) — Гірассі (Джан, 46)

Попередження: Грей — Р'єрсон

Вилучення: Свенссон, 24