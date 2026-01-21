Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 січня 2026 року.

Данський Копенгаген у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти італійського Наполі на власному полі (1:1).

Господарі ускладнили собі життя вилученням посеред першого тайму, після чого ще й пропустили, не створивши жодної небезпеки суперникам до перерви.

Але перемогу й у такій грі команда Антоніо Конте примудрилась утратити через пропущений гол посеред другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Копенгаген — Наполі у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Копенгаген — Наполі 1:1

Голи: Ларссон, 72 — Мактоміней, 39

Копенгаген: Котарські — Мелінг (Гарананга, 81), Перейра, Судзукі, Лопес — Ельюнуссі, Мадсен (Классон, 81), Ділейні, Ашурі (Ларссон, 63) — Дадасон (Хацидіакос, 36), Корнеліус (Клем, 63)

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Буонджорно, Жезус — Спінаццола (Олівера, 63), Лоботка, Мактоміней, Гутьєррес (Амброзіно, 75) — Вергара (Ланг, 62), Ельмас (Лукка, 80) — Гойлунн

Попередження: Ельюнуссі, Клем — Гойлунн, Лоренцо

Вилучення: Ділейні, 35