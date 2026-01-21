Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 січня 2026 року.
Спортінг Лісабон — ПСЖ, Getty Images
21 січня 2026, 09:00
Лісабонський Спортінг у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв французький Парі Сен-Жермен на власному полі (2:1).
Розв’язка напруженого протистояння настала в заключній чверті ігрової години, коли перевага гостей на м’ячі впродовж гри раптово стала менш важливою за два м’ячі у виконанні господарів, які команда Луїса Енріке так і не змогла відіграти повністю.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг Лісабон — ПСЖ у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Спортінг Лісабон — ПСЖ 2:1
Голи: Суарес, 74, 90 — Кварацхелія, 79
Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда, Інасіу, Рейс, Мангаш (Ваяннідіс, 63) — Сімойнш (Браганса, 87), Моріта — Катаму, Трінкан (Кочорашвілі, 90), Араухо — Суарес
ПСЖ: Шевальє — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Маюлю (Кварацхелія, 66), Руїс (Забарний, 80), Феррейра — Дуе, Дембеле, Баркола (Рамуш, 71)
Попередження: Мангаш, Суарес, Сілва — Кварацхелія, Кварацхелія