Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 січня 2026 року.

Лісабонський Спортінг у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв французький Парі Сен-Жермен на власному полі (2:1).

Розв’язка напруженого протистояння настала в заключній чверті ігрової години, коли перевага гостей на м’ячі впродовж гри раптово стала менш важливою за два м’ячі у виконанні господарів, які команда Луїса Енріке так і не змогла відіграти повністю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг Лісабон — ПСЖ у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Спортінг Лісабон — ПСЖ 2:1

Голи: Суарес, 74, 90 — Кварацхелія, 79

Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда, Інасіу, Рейс, Мангаш (Ваяннідіс, 63) — Сімойнш (Браганса, 87), Моріта — Катаму, Трінкан (Кочорашвілі, 90), Араухо — Суарес

ПСЖ: Шевальє — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Маюлю (Кварацхелія, 66), Руїс (Забарний, 80), Феррейра — Дуе, Дембеле, Баркола (Рамуш, 71)

Попередження: Мангаш, Суарес, Сілва — Кварацхелія, Кварацхелія