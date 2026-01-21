Ліга чемпіонів

Керманич Інтера прокоментував поразку від Арсеналу.

Міланський Інтер напередодні поступився лондонському Арсеналу в сьомому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Інтер — Арсенал 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "змій" Крістіан Ківу прокоментував виступ власної команди.

"Я ніколи не хвилююсь. Ми знали, що шлях не буде легким. Із плюсів — зростання інтенсивності гри та сміливість. Чекаємо на матчі завтра, але якщо доведеться — будемо готові до плей-оф.

Ми знали силу Арсеналу, те, як вони створюють моменти на флангах і в штрафному. У тих небагатьох випадках, коли ми вигравали єдиноборства, нам вдавалося створювати, але бракувало холоднокровності та конкретності. Шанси, які тобі дають, треба реалізовувати. Арсенал заслужив перемогу, вітаємо їх.

Вони були сильнішими за інтенсивністю, технікою на швидкості, розташуванням на полі та ідеями в атаці. Ми намагались залишатись у грі й провели хороший перший тайм, при 1:1 могли забити. Нам не пощастило з голом зі стандарту — м’яч влучив у поперечину й відскочив на голову гравцеві.

У другому таймі вони підняли рівень концентрації, а ми вже важко створювали моменти, плюс у них були вдалі заміни, які все ускладнили.

Арсенал мене вразив більше, аніж інші команди — розіграш і контроль завжди бездоганні. Сака створює купу проблем у штрафному. Прем’єр-ліга — це топ за інтенсивністю, в Італії ми ще не звикли до такого, і я намагаюсь щось передати команді в цьому плані, хоча це непросто.

Загалом прикро — проти Ліверпуля та Атлетіко з більшою увагою й зрілістю ми могли б щось узяти. Думаю про наше зростання в плані зрілості: якби ми зараз грали з ними, то здобули б більше.

На дві гри більше чи менше — це мало що змінює. Не треба про це думати, інші команди в Європі грають так само, як ми. Я не скаржусь, якщо доведеться зіграти на дві гри більше — хай так і буде", — заявив румунський фахівець.

У заключному турі міланський Інтер зіграє гостьовий матч проти дортмундської Боруссії.