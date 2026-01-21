Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 січня 2026 року.

Грецький Олімпіакос у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграв обіграв леверкузенський Баєр на власному полі (2:0).

Блискучий перший тайм у підсумку став запорукою успіху команди Хосе Луїса Менділібара, яка після перерви дозволила собі майже повністю відмовитись від м’яча, але суперники цим так і не скористались.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олімпіакос — Баєр Леверкузен у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Олімпіакос — Баєр Леверкузен 2:0

Голи: Коштінья, 2, Таремі, 45+1

Олімпіакос: Цолакіс — Коштінья, Рецос, Пірола (Б'янкон, 74), Ортега — Музакітіс (Гарсія, 75), Ессе — Родіней, Шикінью (Сципіоні, 82), Мартінш (Оньємаєчі, 79) — Таремі (Ель-Каабі, 75)

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Андріх, Баде — Васкес (Тілльман, 58), Фернандес, Гарсія, Грімальдо — Маза (Артур, 70), Кофане (Шик, 70), Поку (Калбрет, 81)

Попередження: Рецос, Таремі — Кофане