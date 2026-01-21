Іспанський Вільярреал у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА поступився амстердамському Аяксу на власному полі (1:2).

Черговий невдалий виступ "жовтої субмарини" в єврокубках, хоча перший тайм вони й провели із суперниками на рівних умовах, а другий узагалі розпочали із забитого м’яча.

Проте "Божі сині" швидко відігрались, знову захопили ініціативу, і зрештою завдали вирішального удару наприкінці матчу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вільярреал — Аякс у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Вільярреал — Аякс 1:2
Голи: Олувасеї, 49 — Глух, 61, Едвардсен, 90

Вільярреал: Тенас — Моуріньйо, Марін, Вейга, Кардона — Пепе (Морено, 72), Комесанья, Парті (Парехо, 74), Молейро (Б'юкенен, 46) — Перес (Мікаутадзе, 72), Олувасеї

Аякс: Ярош — Гаї, Бауман, Бас, Вейндал (Фітц-Джим, 84) — Классен, Регер (Ітакура, 54), Мокіо (Буніда, 71) — Глух (Едвардсен, 84), Дольберг (Йоганнес Марія Стер, 71), Годтс

Попередження: Моуріньйо, Парті — Вейндал, Бауман