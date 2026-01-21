Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 січня 2026 року.
Вільярреал — Аякс, Getty Images
21 січня 2026, 11:07
Іспанський Вільярреал у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА поступився амстердамському Аяксу на власному полі (1:2).
Черговий невдалий виступ "жовтої субмарини" в єврокубках, хоча перший тайм вони й провели із суперниками на рівних умовах, а другий узагалі розпочали із забитого м’яча.
Проте "Божі сині" швидко відігрались, знову захопили ініціативу, і зрештою завдали вирішального удару наприкінці матчу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вільярреал — Аякс у рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Вільярреал — Аякс 1:2
Голи: Олувасеї, 49 — Глух, 61, Едвардсен, 90
Вільярреал: Тенас — Моуріньйо, Марін, Вейга, Кардона — Пепе (Морено, 72), Комесанья, Парті (Парехо, 74), Молейро (Б'юкенен, 46) — Перес (Мікаутадзе, 72), Олувасеї
Аякс: Ярош — Гаї, Бауман, Бас, Вейндал (Фітц-Джим, 84) — Классен, Регер (Ітакура, 54), Мокіо (Буніда, 71) — Глух (Едвардсен, 84), Дольберг (Йоганнес Марія Стер, 71), Годтс
Попередження: Моуріньйо, Парті — Вейндал, Бауман