Англія

Італійський наставник прокоментував можливість очолити англійський гранд після звільнення Рубена Аморіма.

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі вперше прокоментував інформацію, що пов’язує його з вакантною посадою наставника Манчестер Юнайтед. Наразі червоні дияволи продовжують пошуки постійного тренера після звільнення Рубена Аморіма, а командою до кінця сезону 2025/26 керуватиме Майкл Каррік.

Попри те, що Де Дзербі, за повідомленнями, вже відхиляв пропозицію з Олд Траффорд у 2024 році, керівництво англійського клубу зберігає інтерес до італійця. Однак сам тренер чітко окреслив свої пріоритети перед важливим матчем Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Відповідаючи на запитання журналістів про своє майбутнє, Де Дзербі наголосив, що його думки зайняті виключно поточним клубом: Моя увага зосереджена на Марселі.

"Я хотів прийти сюди, я тут перед дуже важливим матчем, і нічого іншого в моїй голові немає. Мені тут добре, і мені нічого сказати про майбутнє, про це ми поговоримо пізніше. Я почуваюся дуже добре в цьому місті та в цьому клубі", — заявив тренер.

В інтерв'ю TNT Sports він також віддав належне рівню англійського футболу, але пояснив, чому Франція зараз для нього важливіша:

"Марсель — це правильне місце для мене, тому що люди тут люблять футбол і відчувають пристрасть. Це більше релігія, ніж спорт, і це більше, ніж просто робота... Зараз я почуваюся дуже добре в цьому клубі. Ми будуємо щось особливе разом із Мехді Бенатією та Пабло Лонгорією. Я відчуваю, що моя робота в цьому місті ще не закінчена", — наголосив фахівець.

Де Дзербі додав, що хоча Прем'єр-ліга залишається найкращою лігою світу і він має чудові спогади про час у Брайтоні, наразі він повністю сфокусований на проєкті в Марселі.