Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 16 серпня та розпочнеться о 14:30.

У першому турі нового сезону Прем’єр-ліги Астон Вілла прийматиме Ньюкасл на своєму полі на Вілла Парк. Команди вже другий раз за три роки стартують сезон саме очним поєдинком, і історія показує, що голи тут майже гарантовані. Обидві команди минулого сезону завершили на високих місцях та налаштовані на боротьбу за єврокубки.

СУБОТА, 16 СЕРПНЯ, 14:30 ▪️ ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ на SETANTA SPORTS

Астон Вілла під керівництвом Унаї Емері підійшла до старту сезону, зберігши ключових гравців та підсиливши склад кількома новачками та завершивши передсезонні збори розгромом Роми (4:0) та звитягою над Вільярреалом (2:0).

Бірмінгемці в останні роки демонструють вражаючу стабільність на домашньому полі — 21 матч без поразок у всіх турнірах, включно з п’ятьма перемогами з останніх шести зустрічей проти Ньюкасла. Оллі Воткінс, який став найкращим бомбардиром клубу в минулому сезоні, знову готовий очолити атаку "левів".

Ньюкасл, навпаки, підходить до гри в напівсвіжому стані після виснажливого літа. Команда Едді Гау закінчила минулий сезон на високій ноті, виборовши п’яте місце та здобувши Кубок ліги вперше за 70 років. Однак літо виявилось складним: кілька основних трансферних цілей пішли в інші клуби, а зірка Александер Ісак прагне покинути команду зі скандалом.

Попри це, Ньюкасл вигравав стартові матчі в останні три сезони, і досвід зустрічей проти Вілли може допомогти у складній виїзній грі. Обидві команди мають кадрові нюанси: у Вілли дискваліфікований Еміліано Мартінес, під питанням участь Моргана Роджерса, а Росс Барклі травмований. У Ньюкасла ж не зіграє Ісак, Джо Віллок поки не готовий, а Ентоні Гордон може залишитися на лаві. Втім, обидва тренери мають достатньо якісних гравців, щоб випустити сьогодні боєздатний стартовий склад.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли в основний час пропонується коефіцієнт 2.28, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 3.10. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



АСТОН ВІЛЛА : Бізот — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь — Камара, Тілеманс — Мален, Макгінн, Роджерс — Воткінс

НЬЮКАСЛ : Поуп — Тріпп'єр, Шер, Берн, Лівраменто — Бруно Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Гордон, Барнс

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА