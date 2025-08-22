Лондонський Вест Гем та Челсі розпочнуть другий тур англійської Прем'єр-ліги на Олімпійському стадіоні Лондона.

Грем Поттер, після поразки від Сандерленда (0:3), залучив до стартового складу Соучека в центрі поля.

Енцо Мареска, на тлі нічиєї в дербі проти Крістал Пелес (0:0), використав із перших хвилин Гюсто та Тосіна в обороні, тоді як Делап розташується в атаці.

Вест Гем: Германсен — Тодібо, Кілман, Аґерд — Ван-Біссака, Соучек, Ворд-Праус, Діуф — Пакета, Боуен — Фюллькруг.

Запасні: Ареола, Вокер-Пітерс, Вілсон, Мавропанос, Родрігес, Скарлес, Поттс, Ірвінг, Маршалл.

Челсі: Санчес — Гюсто, Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья — Кайседо, Е. Фернандес — Нету, К. Палмер — Делап, Жуан Педро.

Запасні: Йоргенсен, Ачімпонг, Фофана, Гато, Джеймс, Ессугу, Сантос, Естевао, Байно-Гіттенс.

Гра Вест Гем — Челсі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.