Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Вест Гем та Челсі.
Ліам Делап, Getty Images
22 серпня 2025, 21:05
Лондонський Вест Гем та Челсі розпочнуть другий тур англійської Прем'єр-ліги на Олімпійському стадіоні Лондона.
Грем Поттер, після поразки від Сандерленда (0:3), залучив до стартового складу Соучека в центрі поля.
Енцо Мареска, на тлі нічиєї в дербі проти Крістал Пелес (0:0), використав із перших хвилин Гюсто та Тосіна в обороні, тоді як Делап розташується в атаці.
Вест Гем: Германсен — Тодібо, Кілман, Аґерд — Ван-Біссака, Соучек, Ворд-Праус, Діуф — Пакета, Боуен — Фюллькруг.
Запасні: Ареола, Вокер-Пітерс, Вілсон, Мавропанос, Родрігес, Скарлес, Поттс, Ірвінг, Маршалл.
Запасні: Йоргенсен, Ачімпонг, Фофана, Гато, Джеймс, Ессугу, Сантос, Естевао, Байно-Гіттенс.
Челсі: Санчес — Гюсто, Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья — Кайседо, Е. Фернандес — Нету, К. Палмер — Делап, Жуан Педро.
Гра Вест Гем — Челсі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.