Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Вест Гем та Челсі.

Лондонський Вест Гем та Челсі розпочнуть другий тур англійської Прем'єр-ліги на Олімпійському стадіоні Лондона.

Грем Поттер, після поразки від Сандерленда (0:3), залучив до стартового складу Соучека в центрі поля.

Енцо Мареска, на тлі нічиєї в дербі проти Крістал Пелес (0:0), використав із перших хвилин Гюсто та Тосіна в обороні, тоді як Делап розташується в атаці.

Вест Гем: Германсен — Тодібо, Кілман, Аґерд — Ван-Біссака, Соучек, Ворд-Праус, Діуф — Пакета, Боуен — Фюллькруг.

Запасні: Ареола, Вокер-Пітерс, Вілсон, Мавропанос, Родрігес, Скарлес, Поттс, Ірвінг, Маршалл.



Челсі: Санчес — Гюсто, Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья — Кайседо, Е. Фернандес — Нету, К. Палмер — Делап, Жуан Педро.