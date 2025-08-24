Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Фулгем та Манчестер Юнайтед.

Лондонський Фулгем та Манчестер Юнайтед зіграють у другому турі англійської Прем'єр-ліги.

Марку да Сілва, після нічиєї проти Брайтона (1:1), використав із перших хвилин Кастаня на лівий фланг оборони, тоді як Муніз очолить напад.

Рубен Аморім, на тлі поразки від лондонського Арсеналу (0:1), залучив до стартового складу Діалло на правий фланг.

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Кастань — Лукич, Берге — Сессеньйон, Кінг, Івобі — Муніз.

Запасні: Лекомт, Рід, Хіменес, Вілсон, Керні, Траоре, Куенка, Сміт-Роу, Робінсон.



Манчестер Юнайтед: Баїндир — Йоро, де Лігт, Шоу — Діалло, Каземіро, Фернандеш, Доргу — Маунт, Мбемо — Кунья.

Запасні: Онана, Далот, Магвайр, Зікрзе, Угарте, Гевен, Шешко, Фредріксон, Мейну.



Гра Фулгем — Манчестер Юнайтед почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.