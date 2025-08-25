Англія

Ось в чому насправді причина "кік-оф" удару португальця.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився після нічиї у матчі 2-го туру АПЛ проти Фулгема. Цитує португальця Sky Sports.

"Ми не можемо задовольнятися одним очком. Ми їхали сюди, щоб перемогти. Ми дуже добре захищалися, але в один із моментів вони забили. Нам дуже прикро, що ми не виграли. Я не реалізував пенальті, тому що дуже невдало пробив.

Ми дуже розчаровані. Очевидно, ми були залучені в гру. Нам варто було краще контролювати її після нашого голу, змусити їх бігати. Ми добре контролювали забігання в штрафну їх півзахисників, але цього було замало.

Зіткнення з рефері перед пенальті? Я був засмучений. Коли виконуєш пенальті, у тебе є свої звичні ритуали, свої речі, які ти робиш. Мене зачепило те, що суддя не вибачився. Саме це в той момент мене зачепило, але це не виправдання промаху.

Я дуже погано пробив. Занадто сильно підсунув ногу під м'яч, і тому він полетів вище поперечини", — заявив Бруну.

