Екс-капітан Блекберна додасть досвіду та стабільності середині поля.

Дербі офіційно оголосив про підписання Льюїса Тревіса. 27-річний центральний півзахисник приєднався з Блекберна та підписав чотирирічний контракт. У новій команді він виступатиме під номером 27.

Для Дербі це вже одинадцятий трансфер у поточному літньому вікні. Клуб очікує, що Тревіс не лише посилить конкуренцію в середині поля, але й привнесе лідерські якості та багатий досвід гри в Чемпіоншипі.

Більшу частину своєї кар’єри хавбек провів у складі Блекберна, де відіграв понад 270 матчів і з сезону 2022/23 носив капітанську пов’язку. До "Роверс" він приєднався ще підлітком із академії Ліверпуля.

У сезоні 2017/18 Тревіс допоміг Блекберну вийти з Першої ліги, а минулого року під час короткострокової оренди був у складі Іпсвіча, який забезпечив повернення до англійської Прем’єр-ліги.