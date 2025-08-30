Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Челсі та Фулгем.
Естеван, Getty Images
30 серпня 2025, 13:56
Лондонські Челсі та Фулгем зіграють у дербі у третьому турі англійської Прем'єр-ліги на Стемфорд Бридж.
Енцо Мареска, після розгрому Вест Гема в дербі (5:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Марку да Сілва, на тлі нічиєї проти Манчестер Юнайтед (1:1), залучив до стартового складу теж аналогічний набір футболістів.
Челсі: Санчес — Гюсто, Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья — Кайседо, Е. Фернандес — Естеван, Жуан Педро, Нету — Делап.
Запасні: Йоргенсен, Байно-Гіттенс, Ессугу, Сантос, Гато, Джеймс, Фофана, Джордж, Ачімпонг.
Запасні: Лекомт, Рід, Хіменес, Вілсон, Керні, Траоре, Куенка, Сміт-Роу, Робінсон.
Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Сессеньйон — Лукич, Берге — Івобі, Кінг, Кастань — Муніз.
Гра Челсі — Фулгем почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.