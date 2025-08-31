Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 30 серпня 2025 року.

У третьому турі англійської Прем’єр-ліги Вулвергемптон на власному полі приймав Евертон.

Гра видалась насиченою на події й достатньо результативною, бо ще в першому таймі ми побачили як швидкий гол "ірисок" та вдалу спробу "вовків" відігратись, так і ще один м’яч від гостей.

Після перерви Евертон закріпив власну перевагу за рахунок, і от проти цього у футболістів Вітора Перейри протидії вже не знайшлось — Вулвергемтон забив ще один пізній м’яч, але цього було недостатньо для здобуття перших очок у сезоні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вулвергемптон — Евертон у першому турі сезону АПЛ-2025/26:

Вулвергемптон — Евертон 2:3

Голи: Хі Чхан, 21, Гомеш, 79 — Бету, 7, Ндіає, 33, Дьюзбері-Голл, 55

Вулвергемптон: Са — Буено (Мьоллер Вольфе, 75), Агбаду, Тоті — Чачуа (Лопес, 63), Андре (Бельгард, 64), Гомес, Буено (Мьоллер Вольфе, 75) — Мунетсі, Хі Чхан (Калайджич, 76), Аріас (Гомеш, 64).

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Гарнер, Гує (Іроегбунам, 76) — Ндіає (Коулман, 90), Дьюзбері-Голл, Гріліш (Алькарас, 88) — Бету (Баррі, 76).

Попередження: Дьюзбері-Голл