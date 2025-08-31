Англія

Портали зарахували результативну помилку українцю.

Напередодні Евертон обіграв Вулвергемптон у гостьовому матчі третього туру англійської Прем’єр-ліги.

Вулвергемптон — Евертон 2:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Увесь ігровий час на полі в цій зустрічі провів український фланговий захисник "ірисок" Віталій Миколенко.

На рахунку гравця національної збірної України 61 доторк до м’яча, 27 успішних із 34 передач (79%), одне створення гольового моменту, три спроби подач (жодної вдалої), три довгі передачі (жодної вдалої), одна спроба дриблінгу (невдала), один фол, два зароблених на собі порушення правил, 13 утрат м’яча, три повітряні дуелі (дві виграні), п’ять спроб боротьби (три вдалі), одне перехоплення, одне відбирання, п’ять вибивань м’яча з власного штрафного та одна результативна помилка.

Статистичні портали SofaScore і WhoScored оцінили гру українця в 6,1 і 5,8 балів відповідно.

У наступному турі Евертон прийматиме бірмінгемську Астон Віллу.