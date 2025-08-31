Англія

Важлива перемога лондонців.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився після переможного матчу з сусіднім Фулгемом (2:0) в рамках третього туру АПЛ. Цитує італійського фахівця NBC Sports.

"Ми були недостатньо хороші в першому таймі і блискуче провели другий тайм. Гру можна проаналізувати ось так. У першому таймі ми не утримували м'яч, не вигравали єдиноборства. У другому ми діяли правильно.

Суддівські помилки на корись Челсі? Чесно кажучи, я так не думаю. Фол – це фол. Пенальті – це пенальті. Для мене це абсолютно очевидно. Якби у мене були якісь сумніви, я б сказав про це, але абсолютно ясно, що в одному епізоді був фол, а в іншому – гра рукою. Обидва рішення були правильними.

Затримки через ВАР? Можливо, це сталося тому, що обидва рішення були дещо складними. Їм знадобився час, щоб все правильно узгодити, але, знову ж таки, я думаю, що ВАР потрібен час, щоб прийняти рішення. Вісім хвилин у першому таймі і вісім у другому. Але ми перемогли, тож все добре" – сказав Мареска.

Нагадаємо, що у першому таймі рефері матчу Роберт Джонс після перегляду ВАР не зарахував гол нападника Фулгема Джошуа Кінга. На думку арбітра, перед взяттям воріт, Родріго Муніс порушив правила проти Трево Чалоби, наступивши тому на ногу. Вже по перерві Джонс призначив пенальті у ворота "дачників" за гру рукою Раяна Сессеньйона, хоча в цій же атаці м'яч потрапив у руку Жоау Педру.