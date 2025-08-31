Англія

Захисник погодив контракт до 2030 року — залишились лише формальності.

Ліверпуль та Крістал Пелас близькі до завершення угоди щодо переходу центрального захисника Марка Геї. Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, сторони проробляють останні деталі трансферу.

За інформацією джерела, Ліверпуль заплатить за 24-річного англійця 42 мільйони євро. Крім того, Пелас отримає 10% від суми можливого майбутнього перепродажу Гехі.

Зазначається, що сам гравець вже давно досяг домовленості з керівництвом Ліверпуля. Його контракт з клубом чинного чемпіона англійської Прем’єр-ліги буде чинним до літа 2030 року.