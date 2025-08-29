Англія

Мерсисайдці уважно стежать за вінгером Баварії та планують можливий трансфер у майбутньому.

Ліверпуль розпочав моніторинг гравця Баварії Майкла Олісе, розглядаючи його як потенційну заміну Мохамеду Салаху, повідомляє ESPN.

За даними джерела, у це трансферне вікно угода не відбудеться, однак керівництво мерсисайдського клубу вже зараз аналізує можливість майбутнього підписання 23-річного француза.

У сезоні-2024/25 Олісе провів 55 матчів у всіх турнірах, відзначившись 20 забитими голами та 23 гольовими передачами, що робить його одним із найрезультативніших вінгерів Європи.

Нагадаємо, Олісе визнано найкращим гравцем мюнхенської команди за підсумками сезону-2024/25.