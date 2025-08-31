Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та лондонський Арсенал.

Ліверпуль та лондонський Арсенал зіграють у центральний матч третього туру англійської Прем'єр-ліги на Енфілді.

Арне Слот, після перемоги над Ньюкаслом (3:2), залучив до стартового складу Мак Аллістера в опорній зоні.

Мікель Артета, на тлі розгрому Лідса (5:0), використав із перших хвилин Меріно в центрі поля, тоді як Мадуеке гратиме праворуч в атаці.

Ліверпуль: Аліссон — Собослаї, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке.

Запасні: Мамардашвілі, Гомес, Ендо, Бредлі, К'єза, Джонс, Елліотт, Робертсон, Нгумоа.



Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, Калафіорі — Меріно, Субіменді, Райс — Мадуеке, Йокерес, Мартінеллі.

Запасні: Аррісабалага, Москера, Едегор, Езе, Троссар, Нванері, Льюїс-Скеллі, Доуман, Гарріман-Аннус.



Гра Ліверпуль — Арсенал почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.