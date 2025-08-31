18-річний півзахисник близький до підписання контракту з новим клубом до закриття трансферного вікна.
Захар Бауманн, getty images
31 серпня 2025, 19:58
18-річний український півзахисник Захар Бауманн близький до відходу з Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
За інформацією видання, Бауманн має намір залишити Юнайтед, щоб розпочати професійну кар’єру.
Півзахисник пройшов через академію клубу та був у складі команди до 18 років, яка в сезоні 2023/24 здобула требл.
Перехід Бауманна в інший клуб близький до узгодження і має бути завершений до закінчення трансферного вікна.
У листопаді Захар отримав паспорт громадянина України.