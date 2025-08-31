Англія

18-річний півзахисник близький до підписання контракту з новим клубом до закриття трансферного вікна.

18-річний український півзахисник Захар Бауманн близький до відходу з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією видання, Бауманн має намір залишити Юнайтед, щоб розпочати професійну кар’єру.

Півзахисник пройшов через академію клубу та був у складі команди до 18 років, яка в сезоні 2023/24 здобула требл.

Перехід Бауманна в інший клуб близький до узгодження і має бути завершений до закінчення трансферного вікна.

У листопаді Захар отримав паспорт громадянина України.