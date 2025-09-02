Англія

Спортивний директор похвалив досвід італійського воротаря.

Сьогодні, 2 вересня, до лав Манчестер Сіті приєднався італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма, і спортивний директор клубу Уго Віана поділився враженнями від цього трансферу.

"Доннарумма має величезний досвід. Ми впевнені, що він підвищить рівень вратарської лінії команди. У клубі всі раді бачити Джанлуїджі і бажають йому всього найкращого в наших кольорах", — наводить слова функціонера прес-служба "містян".

26-річний італієць перейшов із французького ПСЖ, уклавши п’ятирічний контракт, а сума угоди оцінюється в 39 мільйонів євро. Цей трансфер став значним підсиленням для манкуніанців після відходу Едерсона.