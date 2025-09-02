Англія

Італійський воротар приєднався до чемпіонів Англії з ПСЖ та гратиме на Етіхаді до 2030 року.

Манчестер Сіті офіційно оголосив про підписання Джанлуїджі Доннарумми з ПСЖ.

26-річний італійський воротар уклав п’ятирічний контракт і виступатиме за команду Пепа Гвардіоли щонайменше до літа 2030 року.

Його професійна кар’єра розпочалася в Мілані, де він дебютував за основний склад у 16 років і провів понад 250 матчів, допомігши клубу виграти Суперкубок Італії у 2016 році.

У 2021 році італієць перейшов до ПСЖ, де за чотири сезони завоював чотири титули чемпіона Франції, два Кубки Франції. Найбільшим тріумфом Доннарумми стала перемога у Лізі чемпіонів 2025 року.

Раніше Сіті продав Едерсона в Фенербахче.