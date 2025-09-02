Англія

Клуб 4-ї ліги оштрафовано за порушення дедлайну заявки.

Матч Кубка англійської ліги, у якому Грімсбі Таун 27 серпня переміг Манчестер Юнайтед у серії пенальті, не буде переграватися, повідомляє The Telegraph.

Грімсбі оштрафовано на 20 тисяч фунтів (10 тисяч умовно) за вихід на поле Кларак Одуора, якого було заявлено на хвилину пізніше дедлайну, однак це не вплине на результат гри.

Однією з причин такого рішення стало те, що порушення було мінімальним — лише хвилиною затримки з поданням заявки.

У Манчестер Юнайтед утрималися від коментарів щодо ситуації.