Англія

Аргентинець назвав Азара своїм прикладом для наслідування.

Новобранець Челсі Алехандро Гарначо, який перейшов із Манчестер Юнайтед, поділився, що є давнім шанувальником "пенсіонерів".

"У дитинстві я дивився матчі АПЛ. Мені подобалося спостерігати за грою Азара. Я підтримував Челсі. Еден тоді був для мене прикладом для наслідування. Саме через нього я вибрав цю позицію", — цитує слова 21-річного аргентинського півзахисника клубна прес-служба.

Перехід Гарначо відбувся наприкінці літнього трансферного вікна, і Челсі заплатив за нього 46 мільйонів євро. Аргентинець уклав із "синіми" довгостроковий контракт, який діятиме до червня 2032 року.