Англія

21-річний нападник підписав угоду до 2032 року та прагне швидко вписатися у команду.

Челсі офіційно оголосив про підписання довгострокового контракту з аргентинським нападником Алехандро Гарначо з Манчестер Юнайтед. Угода діятиме до 2032 року.



Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Лондонський клуб заплатить Манчестер Юнайтед 40 млн фунтів, а сам Гарначо підпише семирічний контракт.

Зараз клуб робить акцент на перспективі Гарначо інтегруватися в команду та стати ключовим виконавцем у атаці. 21-річний аргентинець має за плечима досвід Прем’єр-ліги та міжнародних матчів у складі збірної Аргентини, що дозволяє йому швидко адаптуватися до нового колективу.

Гарначо вже розпочав роботу з командою на тренувальній базі Стемфорд Брідж, де тренерський штаб Челсі оцінює його фізичний стан та готовність до старту сезону. За словами клубу, аргентинський форвард є стратегічним підсиленням атаки "синіх" та має принести додаткову швидкість і креативність у передню лінію.