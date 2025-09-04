Англія

Швейцарський захисник чекає на новий виклик в Інтері.

Новобранець Інтера Мануель Аканджі прокоментував свій відхід із Манчестер Сіті, де виступав із 2022 року.

"Моя сім’я і я відчували себе дуже комфортно в Манчестері, але я ні про що не жалкую. З нетерпінням чекаю нового виклику в Інтері.

На жаль, я поки не зміг попрощатися з Манчестер Сіті, але дуже хочу зробити це за спільною вечерею, що складно через щільний графік. Для мене важливо попрощатися з усіма", — наводить слова Аканджі Sport Witness.

У минуле трансферне вікно Інтер орендував 30-річного захисника у Манчестер Сіті за 1,5 мільйона євро. Якщо футболіст зіграє 50% матчів у поточному сезоні, миланський клуб буде зобов’язаний викупити його за 15 мільйонів євро.