Швейцарський захисник чекає на новий виклик в Інтері.
Мануель Аканджі, ФК Інтер
04 вересня 2025, 11:55
Новобранець Інтера Мануель Аканджі прокоментував свій відхід із Манчестер Сіті, де виступав із 2022 року.
"Моя сім’я і я відчували себе дуже комфортно в Манчестері, але я ні про що не жалкую. З нетерпінням чекаю нового виклику в Інтері.
На жаль, я поки не зміг попрощатися з Манчестер Сіті, але дуже хочу зробити це за спільною вечерею, що складно через щільний графік. Для мене важливо попрощатися з усіма", — наводить слова Аканджі Sport Witness.
У минуле трансферне вікно Інтер орендував 30-річного захисника у Манчестер Сіті за 1,5 мільйона євро. Якщо футболіст зіграє 50% матчів у поточному сезоні, миланський клуб буде зобов’язаний викупити його за 15 мільйонів євро.