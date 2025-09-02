Італія

Міланський клуб уклав угоду з опцією викупу швейцарського захисника за 15 мільйонів євро.

Інтер офіційно оголосив про підписання захисника Манчестер Сіті Мануеля Аканджі на правах оренди до завершення поточного сезону.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, міланський клуб заплатить два мільйони євро за оренду, а в угоді передбачена опція викупу контракту швейцарського футболіста за 15 мільйонів євро.

Минулого сезону захисник відіграв за Ман Сіті 40 матчів, віддав дві результативні передачі та отримав чотири жовті картки.

Раніше Марсель орендував Павара з Інтера з правом викупу.