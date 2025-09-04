Англія

Іспанський захисник вказав на фінансову нерівність між лігами.

Захисника збірної Іспанії Марка Кукурелью попросили прокоментувати, чому англійські клуби витрачають значно більше на трансфери, ніж іспанські.

"На мою думку, в Англії гроші розподіляються більш рівномірно. Команди, які виходять до АПЛ, отримують чималі суми. Це дає змогу всім підписувати чудових футболістів. Саме тому кожен матч в АПЛ — це справжня боротьба", — сказав Кукурелья в інтерв’ю AS.

Він також навів приклади, як Сандерленд, щойно вийшовши до АПЛ, інвестував 200 мільйонів євро, а Крістал Пелес придбав двох топгравців із Ла Ліги.

"Це потрібно виправити, адже зараз Ла Ліга відстає від АПЛ", — додав захисник.

Кукурелья, виступаючи за Челсі, добре знає специфіку АПЛ, що додає ваги його думці про конкурентоспроможність англійського футболу.

