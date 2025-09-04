Англія

Що тепер робити з Траффордом?

Новачок Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумма висловився про свій перехід в стан англійського клубу з французького ПСЖ. Цитує італійця RMC Sport.

"Чесно кажучи, в останні кілька днів я відчув вплив свого становища, але продовжував старанно тренуватися.

Я завжди був спокійний і з нетерпінням чекав переходу в "Сіті", тому що вони дуже хотіли мене бачити, Гвардіола дуже хотів мене бачити, і це лестило мені. Пишаюся тим, що мною зацікавився такий престижний клуб, як Манчестер Сіті, я схвильований і щасливий", – сказав Доннарумма.

Раніше Ман Сіті прокоментував перехід Доннарумми.