Джанлуїджі Доннамрумма, getty images
04 вересня 2025, 13:47
Новачок Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумма висловився про свій перехід в стан англійського клубу з французького ПСЖ. Цитує італійця RMC Sport.
"Чесно кажучи, в останні кілька днів я відчув вплив свого становища, але продовжував старанно тренуватися.
Я завжди був спокійний і з нетерпінням чекав переходу в "Сіті", тому що вони дуже хотіли мене бачити, Гвардіола дуже хотів мене бачити, і це лестило мені. Пишаюся тим, що мною зацікавився такий престижний клуб, як Манчестер Сіті, я схвильований і щасливий", – сказав Доннарумма.
