Арне Слот, getty images
04 вересня 2025, 15:46
Названо номінантів на нагороду найкращому тренеру серпня в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.
На нагороду загалом претендують чотири фахівці:
Арне Слот (Ліверпуль) – 3 перемоги, різниця м'ячів – +4;
Режіс ле Брі (Сандерленд) – 2 перемоги, 1 поразка, різниця м'ячів – +2;
Енцо Мареска (Челсі) – 2 перемоги, 1 нічия, різниця м'ячів – +6;
Девід Моєс (Евертон) – 2 перемоги, 1 поразка, різниця м'ячів – +2.
