Англія

Хто був найкращим в серпні?

Названо номінантів на нагороду найкращому тренеру серпня в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

На нагороду загалом претендують чотири фахівці:

Арне Слот (Ліверпуль) – 3 перемоги, різниця м'ячів – +4;

Режіс ле Брі (Сандерленд) – 2 перемоги, 1 поразка, різниця м'ячів – +2;

Енцо Мареска (Челсі) – 2 перемоги, 1 нічия, різниця м'ячів – +6;

Девід Моєс (Евертон) – 2 перемоги, 1 поразка, різниця м'ячів – +2.

