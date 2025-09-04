Англія

Transfermarkt оприлюднив рейтинг доходів гравців лондонського клубу.

Портал Transfermarkt опублікував цікавий рейтинг річної зарплати гравців Арсенала. На першому місці опинився травмований Кай Гаверц, який за контрактом до 2028 року отримує 16,9 мільйона євро на рік. Друге місце посів ще один травмований нападник Габріель Жезус із доходом 16 мільйонів євро.

Третє та четверте місця розділили Мартін Едегор і Деклан Райс, кожен із яких заробляє 14,5 мільйона євро на рік. П’ятірку замикає Віктор Йокерес із 12 мільйонами, тоді як літній новачок Мартін Субіменді, який посідає передостаннє 19-е місце, отримує лише 4,5 мільйона євро.

Останнє, 20-е місце, зайняв новий воротар Кепа Аррісабалага, також із зарплатою 4,5 мільйона євро.

Раніше повідомлялося, що Субіменді — найкращий гравець АПЛ за кількістю перехоплень.