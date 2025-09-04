Англія

За його каденції клуб став глобальним брендом і отримав новий стадіон.

Тоттенгем офіційно підтвердив, що Деніел Леві залишає посаду виконавчого голови правління. Бізнесмен займав цей пост із 2001 року, ставши рекордсменом за тривалістю перебування на посаді серед керівників клубів Англійської Прем’єр-ліги.

Tottenham Hotspur announces departure of Executive Chairman Daniel Levy. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 4, 2025

За майже чверть століття під його керівництвом "шпори" пройшли значний шлях: команда 18 із 20 сезонів грала в єврокубках, клуб побудував новий сучасний стадіон і тренувальний центр, а також здобув низку трофеїв, зокрема Кубок Ліги Європи.

У заяві клубу зазначається, що останні місяці були спрямовані на планування майбутнього: Віная Венкатешама став генеральним директором, Томас Франк очолив чоловічу команду, а Мартін Хо – жіночу. Також до ради директорів приєднався Пітер Чаррінгтон, який обійме нову посаду невиконавчого голови.

Сам Леві підсумував свою каденцію такими словами: "Я надзвичайно пишаюся тим, чого ми досягли. Клуб виріс до рівня світового гранда і став спільнотою, яка об’єднує мільйони людей. Хочу подякувати вболівальникам за підтримку всі ці роки. Я завжди залишуся відданим прихильником Тоттенгема."