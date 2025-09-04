За його каденції клуб став глобальним брендом і отримав новий стадіон.
Деніел Леві, GETTY IMAGES
04 вересня 2025, 20:45
Тоттенгем офіційно підтвердив, що Деніел Леві залишає посаду виконавчого голови правління. Бізнесмен займав цей пост із 2001 року, ставши рекордсменом за тривалістю перебування на посаді серед керівників клубів Англійської Прем’єр-ліги.
За майже чверть століття під його керівництвом "шпори" пройшли значний шлях: команда 18 із 20 сезонів грала в єврокубках, клуб побудував новий сучасний стадіон і тренувальний центр, а також здобув низку трофеїв, зокрема Кубок Ліги Європи.
У заяві клубу зазначається, що останні місяці були спрямовані на планування майбутнього: Віная Венкатешама став генеральним директором, Томас Франк очолив чоловічу команду, а Мартін Хо – жіночу. Також до ради директорів приєднався Пітер Чаррінгтон, який обійме нову посаду невиконавчого голови.
Сам Леві підсумував свою каденцію такими словами: "Я надзвичайно пишаюся тим, чого ми досягли. Клуб виріс до рівня світового гранда і став спільнотою, яка об’єднує мільйони людей. Хочу подякувати вболівальникам за підтримку всі ці роки. Я завжди залишуся відданим прихильником Тоттенгема."