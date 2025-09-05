Англія

"Іриски" не хочуть втрачати українця.

Англійський Евертон має намір продовжити контракт з українським лівим захисником Віталієм Миколенком. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво "ірисок" має намір найближчим часом розпочати перемовини з оточенням українця щодо умов нової трудової угоди.

Також зазначається, що Евертон хоче продовжити контракт з капітаном команди Джорданом Пікфордом.

Чинна трудова угода 26-річного захисника з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро.

Цього сезону Віталій Миколенко відіграв за Евертон два матчі без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Дубінчак замінив Миколенка у складі збірної України.