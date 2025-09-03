Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

У захисника "ірисок" виявили ушкодження.

Захисник Евертона Віталій Миколенко не зможе допомогти збірній України у найближчих матчах відбірного циклу ЧС-2026. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У 26-річного українця, після проведеного МРТ, виявили пошкодження, через яке його участь у найближчих іграх було виключено.

У зв'язку з цим тренерський штаб Сергія Реброва докликав до національної команди лівого захисника київського Динамо Владислава Дубінчака.

Цього сезону 27-річний українець, який може дебютувати в головній команді країни, провів шість поєдинків за "біло-синіх".

Також додамо, що на рахунку Владислава 25 поєдинків у складі молодіжних та юнацьких збірних України.

Нагадаємо, у найближчих матчах Україна зіграє проти Франції (5 вересня) та Азербайджану (9 вересня).

Раніше повідомлялося, що матч відбору ЧС-2026 Україна — Франція обслуговуватиме бригада арбітрів з Нідерландів.