У захисника "ірисок" виявили ушкодження.
Владислав Дубінчак, Getty Images
03 вересня 2025, 15:25
Захисник Евертона Віталій Миколенко не зможе допомогти збірній України у найближчих матчах відбірного циклу ЧС-2026. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
У 26-річного українця, після проведеного МРТ, виявили пошкодження, через яке його участь у найближчих іграх було виключено.
У зв'язку з цим тренерський штаб Сергія Реброва докликав до національної команди лівого захисника київського Динамо Владислава Дубінчака.
Цього сезону 27-річний українець, який може дебютувати в головній команді країни, провів шість поєдинків за "біло-синіх".
Також додамо, що на рахунку Владислава 25 поєдинків у складі молодіжних та юнацьких збірних України.
Нагадаємо, у найближчих матчах Україна зіграє проти Франції (5 вересня) та Азербайджану (9 вересня).
Раніше повідомлялося, що матч відбору ЧС-2026 Україна — Франція обслуговуватиме бригада арбітрів з Нідерландів.