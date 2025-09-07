Англія

Захисник Інтера не виключає можливості зміни чемпіонату, попри чинний контракт до 2028 року.

Фланговий захисник міланського Інтера та збірної Нідерландів Дензел Дюмфріс зізнався, що не проти спробувати свої сили в Англійській Прем’єр-лізі. Слова 29-річного футболіста наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Я граю в Серії А і мені комфортно в Інтері, але думаю, що міг би добре виступити і в АПЛ. Я точно був би зацікавлений. АПЛ відома своєю інтенсивністю, а Серія А – одна з найсильніших ліг у тактичному плані", – заявив Дюмфріс.

Контракт захисника з Інтером діє до літа 2028 року, а його ринкова вартість оцінюється приблизно в 35 мільйонів євро. Минулого літа інтерес до нідерландця вже проявляв Манчестер Сіті.