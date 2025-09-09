Англія

Керівництво клубу оперативно визначилося з новим головним тренером.

Анже Постекоглу буде призначений головним тренером Ноттінгем Форест, передає видання The Athletic.

Очікується, що нове робоче місце 60-річний спеціаліст отримає протягом наступних 24 годин. Дебютувати на посаді керманича Ноттінгем Форест Постекоглу може в суботу, 13 вересня, коли клуб гостюватиме в Арсеналу в рамках четвертого туру АПЛ-2025/26.

У червні Анже попрощався з Тоттенгемом, який під його керівництвом провів 101 матч і виграв Лігу Європи-2024/25. Раніше австралієць грецького походження також очолював Селтік, Йокогаму Ф. Марінос, збірну Австралії, Мельбурн Вікторі й Брисбен Роар.

Нагадаємо, нещодавно Ноттінгем Форест звільнив Нуну Ешпіріту Санту.