Англія

Новий комплект став першим у партнерстві з adidas і виконаний у стилі ретро.

У вівторок, 9 вересня, англійський Ліверпуль офіційно презентував третій комплект форми на сезон 2025/26. Новинка виконана у кольорі морської солі, а замість традиційного логотипа використано ретро-емблему клубу.

the Trefoil never left. It was just waiting for this moment. 💚



introducing the new @LFC and @LiverpoolFCW 2025/26 third kit. available now 🔗 pic.twitter.com/zcrP1CQHUn — adidas Football (@adidasfootball) September 9, 2025

Презентація відбулася із затримкою через зміну технічного партнера. Контракт Ліверпуля з компанією Nike завершився лише 31 липня 2025 року, тому до серпня клуб не мав права офіційно співпрацювати з adidas.

Це перша форма, випущена у межах нової угоди з німецьким брендом, який повернувся до партнерства з "червоними" після тривалої перерви.