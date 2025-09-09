Новий комплект став першим у партнерстві з adidas і виконаний у стилі ретро.
Третій комплект форми ФК Ліверпуль, getty images
09 вересня 2025, 16:00
У вівторок, 9 вересня, англійський Ліверпуль офіційно презентував третій комплект форми на сезон 2025/26. Новинка виконана у кольорі морської солі, а замість традиційного логотипа використано ретро-емблему клубу.
Презентація відбулася із затримкою через зміну технічного партнера. Контракт Ліверпуля з компанією Nike завершився лише 31 липня 2025 року, тому до серпня клуб не мав права офіційно співпрацювати з adidas.
Це перша форма, випущена у межах нової угоди з німецьким брендом, який повернувся до партнерства з "червоними" після тривалої перерви.