Англія

Англієць не потребує операції після травми та пропустить близько 10 тижнів.

Нападник Челсі Ліам Делап відновить тренування у листопаді після пошкодження підколінного сухожилля, яке він отримав у матчі проти Фулгема 30 серпня.

За інформацією The Athletic, операція гравцеві не знадобиться, а орієнтовний термін його відсутності становить близько 10 тижнів.

Делап травмувався у першому таймі переможного поєдинку з Фулгемом (2:0) та був замінений на Тайріка Джорджа. Після гри головний тренер Енцо Мареска висловив побоювання, що футболіст вибув на два місяці.

Через цю ситуацію Челсі відкликав Марка Гію з оренди в Сандерленді, а раніше клуб остаточно погодив трансфер Ніколаса Джексона до Баварії. Сам Делап через травму пропустить старт Ліги чемпіонів, у тому числі виїзний матч проти Баварії 17 вересня, гру з Ліверпулем 4 жовтня та виїзд до Тоттенгема 1 листопада.

22-річний англієць приєднався до Челсі влітку з Іпсвіча за 30 мільйонів фунтів стерлінгів. У новій команді він уже відіграв шість матчів на клубному чемпіонаті світу та тричі виходив у старті АПЛ.