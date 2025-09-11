Англія

Невдалий старт кампанії у виконанні колективу Унаї Емері.

Гравці Астон Вілли в перших трьох турах нового сезону чемпіонату Англії не відзначилася бодай одним голом.

За даними видання The Athletic, бірмінгемці в такій ситуації опинилися вдруге в своїй 150-річній історії.

Станом на зараз, у шести найкращих дивізіонах Англії (АПЛ, Чемпіоншип, Перша й Друга ліги, Національна ліга, а також північна й південна Нац. ліги) Астон Вілла є єдиним клубом (зі 162-х), якому досі не вдалося відкрити лік забитим голам у ході поточної кампанії. Проте, варто зауважити, що значна частина представників нижчих дивізіонів провела більш ніж удвічі більше матчів у сезоні-2025/26.

У суботу, 13 вересня, підопічні Унаї Емері гостюватимуть в Евертона.