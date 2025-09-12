Англія

"Чайки" в пошуках нового фахівця.

Шотландський фахівець Девід Вейр залишив посаду технічного директора англійського Брайтона. Про це повідомляє офіційний сайт "чайок".

"Девід дуже добре послужив нашому клубу, але тепер ми хочемо оновити наш технічний підрозділ, запросивши нового керівника і нове керівництво. Я хотів би подякувати Девіду за все, що він для нас зробив, і побажати йому всього найкращого в майбутньому", — заявив голова правління клубу Тоні Блум.

Девід Вейр приєднався до Брайтона в якості менеджера з розвитку в 2018 році. Після нетривалої роботи помічником технічного директора в травні 2022 року, він став технічним директором після відходу Дена Ешворта.

Зазначається, що Пол Барбер продовжить курирувати всі технічні напрямки діяльності клубу, працюючи з існуючою основною командою до тих пір, поки не буде затверджено наступника Вейра.

Нагадаємо, що Девід Вейр свого часу був досить відомим футболістом. За свою ігрову кар'єру він пограв за англійський Евертон та Глазго Рейнджерс. Також на його рахунку 69 матчів та один забитий м'яч у складі збірної Шотландії.